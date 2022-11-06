إصابة 30 شخصاً جراء انحراف قطار عن مساره في كوريا الجنوبية

سيئول-سانا

أصيب 30 شخصاً جراء انحراف قطار عن مساره وسط عاصمة كوريا الجنوبية سيئول.

ونقلت وكالة يونهاب عن شركة السكك الحديدية الكورية كوريل قولها إن قطار موغونغهوا هو التابع لشركة كوريل المشغل الوطني للسكك الحديدية في كوريا الجنوبية انحرف عن مساره أثناء توجهه إلى مقاطعة تبعد 180 كيلومتراً جنوب العاصمة، ما أدى إلى خروج ست عربات عن مسارها بينها خمس ناقلات ركاب، ما نتج عنه إصابة 30 شخصاً بجروح.

وأَوضحت أن “الحادث وقع أثناء دخول القطار الذي كان على متنه 275 راكباً إلى محطة “يونغديونغ بو” وسط سيؤول، ما تسبب بتأخر حركة القطارات على الخط لأكثر من ساعة”.

وأشارت إلى أن “التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث وملابساته”.

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