تجدد المظاهرات المطالبة برحيل الحكومة في مولدوفا

كيشيناو-سانا

شهدت شوارع العاصمة المولدوفية كيشيناو مسيرة حاشدة، شارك فيها أكثر من 50 ألف شخص، مطالبين برحيل الحكومة، وإعادة العلاقات مع روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن دينو توركانو ممثل حزب شور، وهو أحد منظمي المظاهرة قوله: “إن الشرطة أغلقت الشوارع، ومنعت المتظاهرين من الوصول إلى الساحة المركزية، ما يمثل انتهاكاً لحقوق المواطنين في التعبير عن الرأي”.

وشهدت البلاد سابقاً مظاهرات احتجاجية بسبب عدم الرضا عن إجراءات السلطات الموالية لحلف الناتو، شارك فيها حزب الاشتراكيين، وحزب الشيوعيين، وحزب شور، حيث طالبوا باستقالة الحكومة لفشلها بالتعامل مع الأزمات.

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