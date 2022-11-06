الوزير سالم: أهمية الضبوط التموينية تكمن في نوعيتها وليس عددها

دمشق-سانا

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن أهم المحاور التي يجري العمل عليها ضمن تعديلات بعض مواد المرسوم رقم 8 لعام 2021 التشدد بالمخالفات أكثر ورفع قيمة الغرامات والعقوبات والإغلاقات، لتكون رادعاً حقيقياً للمخالفين.

وخلال اجتماع مع مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات أوضح الوزير سالم أن عدد الضبوط لن يخفض الأسعار وإنما نوعيتها، لذلك يجب التركيز على التجار المؤثرين في السوق والذين يقومون برفع الأسعار، مؤكداً أن التجار الذين يعملون وفق القوانين والأنظمة ويلتزمون بالأسعار ستقدم الوزارة الدعم الكامل لهم، أما المخالفين فتجب محاسبتهم.

وشدد الوزير سالم على مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك العمل لجهة ضبط دوريات الرقابة التابعة لهم ومتابعتها، لتؤدي دورها بالشكل الأمثل، ومن لا يلتزم تجب محاسبته.

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