تكريم 72 طالباً من المتفوقين في الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي بحماة

حماة-سانا

كرمت ثانوية المتفوقين الأولى في مدينة حماة اليوم، طلابها المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، ضمن حفل استضافه مدرج مجلس المدينة.

الحفل الذي شمل تكريم 72 طالباً وطالبة، قدمت خلاله فقرات فنية وشعرية أداها عدد من الطلاب، إضافة إلى عرض تسجيلات مصورة عن جوانب من العملية التعليمية في الثانوية، وحرص كوادرها الإدارية والتدريسية على مستوى الطلاب لإحراز التفوق والنبوغ.

ونوهت مديرة المدرسة روعة القاسم في كلمة لها باجتهاد الطلاب وتعبهم على أنفسهم للحصول على معدلات عالية، مؤكدة تفوقهم في كل ميادين العلم والمعارف في حال حفاظهم على هذا الاجتهاد والعمل.

كلمة المتفوقين التي ألقاها الطالب أيهم عودة عبرت عن أهمية التكريم لتحفيز الطلاب على المضي قدماً في مسيرة التفوق خلال المراحل الدراسية المقبلة، منوهاً بدور الأهل والكوادر الإدارية والتدريسية لتحقيق النجاح.

شارك في التكريم أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي، ومدير التربية ورئيس المكتب الفرعي لنقابة المعلمين.

عبدالله الشيخ

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