القوات الروسية: تعرض سد كاخوفسكايا لقصف أوكراني

موسكو-سانا

ذكرت القوات الروسية في مقاطعة خيرسون أن سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، تعرض للقصف الأوكراني بـ 6 قذائف صاروخية من راجمات أمريكية الصنع من طراز هيمارس.

وقالت القوات الروسية بالمنطقة في بيان اليوم نقلته وكالة تاس “إن وسائل الدفاع الجوي اعترضت هذه القذائف، وتمكنت من إسقاط 5 منها بينما أصاب أحد الصواريخ إحدى بوابات السد، وهو ما تسبب ببعض الأضرار فيها”.

ولفت البيان إلى أن القوات الأوكرانية، تحاول باستمرار تدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، بهدف خلق مقدمات لوقوع كارثة إنسانية في المنطقة.

وكان حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو أعلن في الـ 18 من الشهر الماضي عن إجلاء المدنيين من الضفة اليمنى من المقاطعة إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بعد تهديد قوات كييف بقصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

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