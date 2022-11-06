ناريشكين: رسالة تراس إلى بلينكن تعلقت بتفجير السيل الشمالي

موسكو-سانا

أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين وجود علاقة بين الرسالة التي أرسلتها رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تراس إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وتفجير خطوط غاز السيل الشمالي.

وقال ناريشكين وفقا لوكالة تاس: “توجد أسس غير مباشرة تدفع روسيا للاعتقاد بأن الرسالة النصية التي بعثتها تراس إلى بلينكن، تعلقت بتفجير خط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا السيل الشمالي”.

وكانت وسائل إعلام غربية ذكرت في وقت سابق أن تراس بعثت برسالة نصية إلى الوزير الأمريكي، عبر الهاتف فور تفجير خط أنابيب الغاز السيل الشمالي جاء فيها “لقد تم تنفيذ الأمر”.

وكانت خطوط نقل الغاز المذكورة تعرضت لتفجير إرهابي في الـ 26 من أيلول الماضي ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المادة.

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