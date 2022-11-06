توزيع مساعدات غذائية على عدد من أسر حي طريق السد ومخيم درعا

درعا-سانا

وزع فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا اليوم مساعدات غذائية، وبعض المستلزمات على الأسر التي خرجت من حي طريق السد ومخيم درعا على إثر العملية الأمنية للقضاء على فلول إرهابيي “داعش” في حي طريق السد، وذلك حفاظاً على حياتهم.

رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة، ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الفرع استجاب بصورة عاجلة لاحتياجات العائلات الخارجة من حي طريق السد ومخيم درعا، عبر تأمين سلات غذائية ومكملات غذائية ومستلزمات للأطفال، وذلك بدعم من برنامج الأغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكد المسالمة أن الاستجابة مستمرة حتى الوصول إلى كل العائلات.

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