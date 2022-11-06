السينما السورية تحصد ثلاث جوائز في أيام قرطاج السينمائي

دمشق-سانا

حصدت السينما السورية ثلاث جوائز في مهرجان أيام قرطاج السينمائي في دورته الـ 33 الذي اختتمت فعالياته أمس في العاصمة التونسية.

ونال الفيلم الروائي الطويل (الطريق) إخراج عبد اللطيف عبد الحميد وتأليفه بالشراكة مع عادل محمود وإنتاج المؤسسة العامة للسينما جائزة الجمهور.

وفي مسابقة الفيلم الوثائقي القصير نال فيلم (الناس يلي فوق) إخراج فراس محمد جائزة التانيت الذهبي.

بينما نال الفنان موفق الأحمد جائزة أحسن ممثل عن دوره في الفيلم الروائي (الطريق).

وشهدت أيام قرطاج السينمائي الذي بدأت فعالياته في التاسع والعشرين من الشهر الماضي حضوراً لافتاً للفنانين السوريين، والذي كرم من خلاله كل من الفنانة القديرة منى واصف والفنان عبد المنعم عمايري؛ تقديراً لمسيرتهما الفنية المميزة.

وخصصت المسابقة الرسمية في المهرجان لأحدث الإنتاجات السينمائية العربية والأفريقية التي ضمت 44 فيلماً عربياً وأفريقياً، من بينهم 12 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، إضافة إلى 12 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فشارك بها 12 فيلماً، وفي مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة تنافس 8 أفلام فقط.

شذى حمود

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