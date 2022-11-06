الأمم المتحدة تدعو إلى ضمان احترام تويتر لحقوق الإنسان

جنيف-سانا

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك المالك الجديد لمنصة تويتر للتواصل الاجتماعي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى ضمان احترام الشبكة الاجتماعية لحقوق الإنسان في انتقاد صريح، لإقدامه على تسريح آلاف الموظفين.

ونقلت فرانس برس عن تورك قوله في رسالة مفتوحة نشرها الليلة الماضية: إنه “على غرار جميع الشركات يتعيّن على تويتر أن تفهم الأضرار المرتبطة بمنصتها، وأن تتّخذ خطوات لمعالجتها”، مشدداً على أن احترام حقوق الإنسان يشكل حاجز الأمان بالنسبة لاستخدام المنصة وتطورها باختصار.

وخاطب تورك ماسك قائلاً “أدعوك لضمان إيلاء حقوق الإنسان أهمية محورية في إدارة تويتر تحت قيادتك”، مضيفاً إن التقارير التي تحدثت عن تسريح ماسك لكامل فريق حقوق الإنسان التابع للمنصة “لم تكن من وجهة نظري بداية مشجعة لإدارة الأخير للمنصة”.

وكانت تويتر بقيادة ماسك طردت الجمعة الماضي نحو نصف موظفيها البالغ عددهم 7500 شخص.

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