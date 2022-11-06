مصرع شخص وإصابة آخرين جراء أعاصير جنوبي الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

لقي شخص مصرعه وأصيب عشرات الأشخاص إثر أعاصير ضربت جنوبي الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة اسوشييتد برس عن حاكم ولاية أوكلاهوما كيفن ستيت قوله: “إن أعاصير اجتاحت ولايتي أوكلاهوما وتكساس وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات”، مشيراً إلى أنه لايزال آخرون في عداد المفقودين.

بدوره ذكر مصدر في الشرطة الأمريكية أن 50 منزلاً دمر جراء الأعاصير في ولايتي اركنساس وتكساس.

وضربت أعاصير في تشرين الثاني من العام الماضي وسط الولايات المتحدة، وخصوصاً ولاية كنتاكي، وتسببت بمصرع 79 شخصاً على الأقل.

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