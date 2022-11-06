6 تشرين الثاني 1944- إنتاج البلوتونيوم لأول مرة في موقع هانفورد الذري

دمشق-سانا

1860 – انتخاب أبراهام لينكون رئيساً للولايات المتحدة.

1913 – القبض على مهاتما غاندي، بينما كان يقود مسيرة عمال المناجم الهنود في جنوب أفريقيا.

1944 – إنتاج البلوتونيوم لأول مرة في موقع هانفورد الذري.

1986 – انتخاب حيدر أبوبكر العطاس رئيساً لوزراء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

1988 – استفتاء حول كاليدونيا الجديدة، وتبني قانون حول الوضع الجديد لهذه المنطقة.

2005 – إعصار إيفان يضرب ولايتي كنتاكي وإنديانا، ويخلف ثلاثين قتيلاً وآلاف المنازل المدمرة.

من مواليد هذا اليوم

1661 – الملك كارلوس الثاني، ملك إسبانيا.

1835 – تشيزري لومبروزو، عالم إيطالي في علم الجريمة.

1916 – راي كونيف، موسيقي أمريكي.

من وفيات هذا اليوم

1656 – الملك جون الرابع، ملك مملكة البرتغال.

1836 – الملك شارل العاشر، ملك فرنسا.

1929 – الأمير ماكس، أمير ألماني ومستشار ألمانيا.

أعياد ومناسبات

يوم الدستور في جمهورية الدومنيكان.

يوم الدستور في طاجيكستان.

عيد العلم في السويد وفنلندا.

المسيرة الخضراء في المغرب.

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