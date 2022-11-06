زاخاروفا تنشر فيديو يكشف تحكم واشنطن بتصويت حلفائها في الأمم المتحدة

موسكو-سانا

نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مقطع فيديو يفضح تحكم واشنطن بحلفائها قبيل التصويت على مشروع قرار روسي في الأمم المتحدة.

وأظهر الفيديو الذي نشرته زاخاروفا في قناتها على تلغرام المندوب الأمريكي يتفقد مندوبي بعض الدول، ويتحقق من حضور مندوبي دول حليفة قبل انعقاد اللجنة الثالثة للتصويت على مشروع قرار روسي لمكافحة تمجيد النازية.

وعلقت زاخاروفا على الفيديو بالقول: “هذا بهدف توضيح كيفية إرساء الديمقراطية، هذا هو نظام العصا للتصويت الحر”، مضيفة: “هناك فارق بسيط مهم، هذا ليس تفقداً حزبياً، بل دولة واحدة تتحكم في تصويت الدول الأخرى في الأمم المتحدة”.

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