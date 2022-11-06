SCS-NET
الشريط الإخباري

روسيا تختبر منظومات كورنيت المعدلة المضادة للدروع

2022-11-05

موسكو-سانا

أعلنت شركة روستيخ الروسية أنها تختبر منظومات “دي1 كورنيت” الصاروخية المعدلة المضادة للدروع والعربات المصفحة.

ونقل موقع قناة ار تي الروسية عن مدير قسم صناعة الأسلحة في الشركة بيخان أوزدويف قوله: “اجتازت منظومة دي1 كورنيت المعدلة القسم الرئيسي من الاختبارات الأولية”.

وأضاف أوزدويف: “إن هذه المنظومات تم اختبارها على عربات ب ام دي4 أم المخصصة لقوات الإنزال الجوي في الجيش الروسي، وجرت الاختبارات بنجاح”، مشيراً إلى أن الصواريخ المطورة للمنظومة مزودة برؤوس حرارية يمكنها التعامل مع أهدفها على مسافات تصل إلى 10 كيلومتر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

روستيخ الروسية تدعم وزارة الدفاع المدني والطوارئ بمروحيات مطورة

موسكو-سانا أعلنت شركة روستيخ الروسية أنها طرحت نسخها الجديدة من مروحيات (Mi-8MTV-1) المطورة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved