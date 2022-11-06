روسيا تختبر منظومات كورنيت المعدلة المضادة للدروع

موسكو-سانا

أعلنت شركة روستيخ الروسية أنها تختبر منظومات “دي1 كورنيت” الصاروخية المعدلة المضادة للدروع والعربات المصفحة.

ونقل موقع قناة ار تي الروسية عن مدير قسم صناعة الأسلحة في الشركة بيخان أوزدويف قوله: “اجتازت منظومة دي1 كورنيت المعدلة القسم الرئيسي من الاختبارات الأولية”.

وأضاف أوزدويف: “إن هذه المنظومات تم اختبارها على عربات ب ام دي4 أم المخصصة لقوات الإنزال الجوي في الجيش الروسي، وجرت الاختبارات بنجاح”، مشيراً إلى أن الصواريخ المطورة للمنظومة مزودة برؤوس حرارية يمكنها التعامل مع أهدفها على مسافات تصل إلى 10 كيلومتر.

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