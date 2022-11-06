أجاكسيو يهزم ستراسبورغ في الدوري الفرنسي لكرة القدم

باريس-سانا

فاز أجاكسيو على منافسه ستراسبورغ 4 مقابل 2 في مباراة جمعتهما في الجولة الـ 14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم ستراسبورغ بهدفين نظيفين سجلهما جان ريسنير بلجارد، وكيفن جاميرو في الدقيقتين السادسة والـ 17 قبل أن يقلص يوسف بلايلي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 33 .

وعدل منعم الإدريسي النتيجة لأجاكسيو في الدقيقة الـ 34 ثم عاد بلايلي ليضع فريقه في المقدمة من ركلة جزاء أخرى، مسجلاً الهدف الثالث في الدقيقة الـ 40.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل رياض نوري الهدف الرابع.

وبهذه النتيجة رفع أجاكسيو رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر، وتوقف رصيد ستراسبورغ عند عشر نقاط في المركز الثامن عشر.

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