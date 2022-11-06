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استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال مدينة رام الله

2022-11-05

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني مساء اليوم وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة سنجل شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص، ما أدى إلى استشهاد الشاب مصعب محمد محمود نفل 18 عاماً، وإصابة آخر بجروح خطرة قبل اعتقاله.

واستشهد فلسطينيان قبل يومين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية.

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