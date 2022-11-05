(ولادة الإمبراطورات.. الحضارة بحمص في العصر الروماني) في محاضرة بغرفة تجارة حمص

حمص-سانا

نظمت لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة حمص بالتعاون مع جمعية العاديات محاضرة بعنوان (ولادة الإمبراطورات.. الحضارة بحمص في العصر الروماني)، وذلك في مقر الغرفة بمركز المدينة.

واستعرض الدكتور نزيه بدور رئيس جمعية العاديات بحمص تاريخ المدينة، وما حولها وأقدم أسمائها (ايميسا) كمدينة أسسها السلوقيون في القرن الرابع قبل الميلاد، واستطاعت تحت حكم السلالة الحمصية الحفاظ على استقلالها المبني على التحالف مع الإمبراطورية الرومانية التي شهدت ازدهاراً ثقافياً واقتصادياً.

ولفت إلى أنه بعد وفاة الإسكندر الأكبر سنة 323 ق.م تولى أحد قادة جيشه وهو سلوقس نيكاتور حكم سورية، حيث تأسست الإمبراطورية السلوقية التي أدخلت الحضارة والثقافة اليونانية إلى المنطقة، كما أسس سلوقس نيكاتور 16 مدينة في بلاد الشام، منها أنطاكيا واللاذقية وأفاميا وسلوقية، وأصلح سد قادش ما مهد لولادة مدينة حمص.

وأشار بدور إلى سد قطينة الذي يعتبر من أقدم سدود العالم القديمة الذي ما زال قائماً حتى اليوم، ويقع بالقرب من أنقاض تل قادش الذي شهد أشهر معركة في التاريخ القديم بين المصريين والحيثيين، لافتاً إلى أن الإسكندر المقدوني أمر بترميم السد تكريماً للمعركة التاريخية التي وقعت في قادش.

وعرج بدور إلى دور المرأة الحمصية في مملكة روما، مبيناً أن حمص تسمى مدينة الأميرات نسبة إلى الأميرات الأربع اللواتي حكمن العالم ابتداء من جوليا دمنا التي أنجبت الإمبراطور كركلا، وأختها جوليا ميسا، وجوليا سوميا التي أنجبت ولدها إيلو كابل إله الجبل، وانتهاء بآخر الإمبراطورات الحمصيات جوليا ماميا والدة آخر إمبراطور روماني، حيث حكمت تلك الأسر حتى عام 235 م، مستعرضا سلسلة أهم ملوك حمص.

رشا المحرز

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