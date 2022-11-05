حضارة سورية وتقاليدها في أمسية نظمتها جمعية زنوبيا في أستراليا

ملبورن-سانا

أقامت جمعيّة زنوبيا السورية للسيدات مساء اليوم أمسية في مدينة ملبورن الأسترالية لإظهار التقاليد والعادات الشعبية السورية، بعنوان “ليلة في سورية”.

وقدمت سيدات الجمعية للزوار الأستراليين المأكولات والحلويات السوريّة التقليدية على أنغام عازف العود حسام كرم، بينما قدمت المطربة الشابّة نور جريس أجمل الأغاني السوريّة والأناشيد الوطنيّة والقدود الحلبية والموشّحات.

ولفت المسؤول عن تنظيم الأمسيّة ونائبة رئيسة الجمعية في كلمتيهما إلى أهمية التعريف بحضارة سورية، منوهين بالمشاركة الواسعة بهذه الأمسية والتي تظهر الاهتمام والرغبة بمعرفة الحضارة والتقاليد السورية.

وعرضت الجمعيّة فيديو قصيراً سلط الضوء على حضارة سورية وآثارها ومدنها وتاريخها.

يذكر أن جمعيّة زنوبيا للسيّدات تأسّست عام 2021، وتضم مجموعة من السوريات المقيمات في أستراليا، إضافة إلى سيدتين أستراليتين، وهدفها التعريف بحضارة سورية ومواردها ومساعدة السوريات خاصة والعربيات عامّة على الحياة، والاندماج في المجتمع الأسترالي الجديد من خلال محاضرات ورحلات ونشاطات.

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