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رئيس وزراء ساكسونيا الألمانية يدعو لتسوية النزاع في أوكرانيا

2022-11-05

برلين-سانا

دعا رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الفدرالية الألمانية مايكل كريتشمر إلى تسوية سلمية عاجلة للنزاع في أوكرانيا وإلى الحوار مع روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن كريتشمر قوله خلال مؤتمر لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي: “إن الحرب لا تنتهي أبدا في ساحة المعركة، وإنما دائما وراء طاولة المفاوضات، وكلما تم الإسراع في إسكات الأسلحة كان ذلك أفضل”، مشيراً إلى أنه من المهم إتاحة المفاوضات بين طرفي النزاع.

وأضاف: “إن روسيا ستبقى جارة للاتحاد الأوروبي ويجب التحدث والتفاوض معها مرة أخرى والتجارة معها”.

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