مصرع سبعة أشخاص بتحطم مروحية جنوب إيطاليا

روما-سانا

لقي سبعة أشخاص مصرعهم اليوم جراء تحطم مروحية جنوب إيطاليا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وسائل إعلام إيطالية قولها: “إن جميع ركاب المروحية السبعة لقوا مصرعهم بمن فيهم أسرة من السياح السلوفينيين مكونة من أربعة أفراد”، مشيرة إلى أن المروحية اختفت من على الرادار في منطقة كاستيلباغانو دي أبريتشينا الريفية في منطقة بوليا.

من جهته قال نائب رئيس منطقة بوليا رافاييلي بييمونتيزي: إنه تم العثور على المروحية، وجثث الأشخاص السبعة الذين كانوا على متنها.

وواجهت المروحية التي كانت تحلق بين فودجا وبوليا وجزر تريميتي قبالة السواحل الإيطالية، وهي رحلة تقوم بها يومياً ظروفاً جوية سيئة.

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