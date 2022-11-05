الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً للاتصالات

بكين-سانا

أطلقت الصين بنجاح اليوم قمراً صناعياً جديداً للاتصالات إلى الفضاء من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية، في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب البلاد.

وذكرت وكالة شينخوا أنه تم إطلاق القمر الصناعي “تشاينا سات 19″، على متن الصاروخ الحامل “لونغ مارش 3 بي”.

وسيوفر القمر الصناعي الجديد خدمات الاتصالات للمسارات المهمة عبر المحيط الهادي والساحل الغربي لأمريكا الشمالية.

وتمثل عملية الإطلاق المهمة رقم 447 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز “لونغ مارش”.

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