بارديلا يخلف لوبان برئاسة حزب التجمع الوطني الفرنسي

باريس-سانا

أعلنت السياسية الفرنسية مارين لوبان اليوم أن استقالتها من منصبها كرئيسة لحزب التجمع الوطني الفرنسي، لا تعني أنها ستترك الحزب.

ونقلت وكالة فرانس برس عن لوبان التي حلت ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في نيسان الماضي قولها إنها لن تترك حزب التجمع الوطني الفرنسي، ولا يزال أمامها الكثير لتفعله للحزب الذي سيترأسه جوردان بارديلا خلفاً لها.

وفاز جوردان بارديلا البالغ من العمر 27 عاماً رئيساً جديداً لحزب التجمع الوطني الفرنسي في الانتخابات الحزبية ليحل محل لوبان التي قادت الحزب منذ عام 2011.

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