شركة آيروفلوت الروسية تتخلى عن البرامج الأجنبية لحجز التذاكر

موسكو-سانا

أعلنت شركة آيروفلوت كبرى شركات الطيران في روسيا اعتمادها نظاما روسياً لحجز تذاكر السفر على رحلاتها، والاستغناء عن البرامج الأجنبية.

وقالت الشركة في بيان نقله موقع روستيخ الروسي: “بدأت آيروفلوت الانتقال لنظام ليوناردو المطور في روسيا والمخصص لحجز تذاكر السفر، والذي سيحل محل البرامج الأجنبية، ما سيمنع الإخفاقات المحتملة في عمليات الحجوزات والتي قد تنجم عن العقوبات التي فرضتها بعض الدول على روسيا”، موضحة أنه ” تم تنفيذ عملية الانتقال مع الأخذ في الاعتبار مجموعة البيانات الضخمة للشركة”.

بدوره قال نائب المدير العام لشركة روستيخ الروسية ألكسندر نازاروف: إن مطوري نظام ليوناردو جعلوه مريحاً وسهل الاستخدام قدر الإمكان، وقادراً على تخزين جميع البيانات والمعلومات المهمة للنقل الجوي والتكيف مع الاحتياجات المختلفة لشركات الطيران، لافتة إلى أنه يتمتع بحماية عالية للبيانات وقادر على ضمان التشغيل المستمر لحجوزات الطيران للشركات الروسية حتى عند إيقاف تشغيل الأنظمة الأجنبية.

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