اختتام بطولة الحسكة للشطرنج للفئات العمرية

الحسكة-سانا

اختتمت بطولة الحسكة للشطرنج للفئات العمرية والتي أقامها فرع الاتحاد الرياضي بالحسكة بمشاركة 30 لاعباً.

وفاز بالمركز الأول أدهم حسن وعمر حسن بينما حل اللاعبان تيم حسن وهشام الشاهر بالمركز الثاني وجاء ثالثاً هيثم الخلف وميسم الخلف.

رئيس اللجنة الفنية للشطرنج بالحسكة ميثاق الحسن قال في تصريح لسانا: إن البطولة التي أقيمت وفق النظام السويسري من سبع جولات تميزت بالمنافسات القوية وخصوصاً في المراكز المتقدمة مؤكداً أهميتها للتحضير لبطولة الجمهورية التي ستقام في اللاذقية خلال الفترة القادمة.

حكم البطولة رائد سفر لفت إلى أن البطولة أقيمت على مدار يومين وشهدت مشاركة متميزة من الفئات العمرية الصغيرة وهو ما يُظهر مدى إقبال الأهالي على تعليم وتدريب أبنائهم هذه اللعبة ذات الفوائد الرياضية المتعددة.

مدير مشروع سوا شباب أيهم الحمدوش أشار إلى أن المشروع شارك بتنظيم البطولة بهدف دعم الفئات العمرية الصغيرة وتنمية مواهبهم ولاسيما أن هذه الفئات تدخل في صلب عمل المشروع مشيراً إلى أن هناك الكثير من المواهب الواعدة لرياضة الشطرنج في الحسكة سيكون لها بصمة في بطولات الجمهورية.

اللاعب أدهم حسن أوضح أن البطولة كانت فرصة لتبادل الخبرات بين اللاعبين مشيراً في الوقت ذاته إلى استعداده وزملائه للمشاركة في بطولة الجمهورية وتحقيق مراكز متقدمة.

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