تزويد المنطقة الصحية بالقامشلي بكميات من أدوية التدرن

القامشلي-سانا

زودت مديرية صحة الحسكة المنطقة الصحية بالقامشلي بأدوية السل بحيث تسد حاجة المواطنين لأكثر من شهر.

وبين الدكتور نافع ساكير في المنطقة الصحية بتصريح لمراسلة سانا أن الكمية تضمنت أدوية مخصصة لمرضى السل مشيراً إلى أنه يمكن للمواطنين الحصول عليها عبر عيادة التدرن في المركز الشرقي.

وكانت المنطقة الصحية قد استلمت في الخامس من الشهر الفائت كمية 700 كيلوغرام من اللقاحات الخاصة بكورونا ولقاحات الأطفال الاعتيادية “الحصبة وشلل أطفال فموي وعضلي وكبد”.

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