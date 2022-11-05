الذهب يرتفع في السوق المحلية 8 آلاف ليرة

دمشق-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 8 آلاف ليرة سورية ليرة عن السعر المعلن عنه في الأول من الشهر الجاري، وذلك مع ارتفاع الأونصة عالمياً إلى 1684 دولاراً أمريكياً، حيث كان قد سجل الغرام عيار الـ 21 قيراطاً سعر 231 ألف ليرة.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم فقد سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 239 ألف ليرة، وسعر شراء 238500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 204857 ليرة، وشراء 204357 ليرة.

وأوضحت الجمعية أن أي سعر للذهب غير السعر الصادر عنها هو وهمي ومخالف، داعية المواطنين إلى عدم الشراء إلا بالسعر الصادر عنها، ووزعت أرقام هواتف للشكاوى (0112248005 – 0112230766) و (0991937718).

لؤي حسامو

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