مديرية صناعة درعا: دخول خمس منشآت جديدة سوق العمل خلال شهر

درعا-سانا

دخلت خمس منشآت صناعية وحرفية سوق العمل في درعا خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وأوضح مدير مديرية الصناعة بدرعا المهندس عماد الرفاعي لمراسل سانا أن أربعا من المنشآت الصناعية الجديدة هي في مجال حفظ وتبريد الخضار والفواكه والشوكولا، في حين كانت المنشأة الحرفية الخامسة في مجال جرش الأعلاف، لافتاً إلى أن المديرية بالتعاون مع لجنة المحروقات الفرعية بالمحافظة تقدم للمنشآت مستلزمات عملها ولا سيما ما يتعلق بالمحروقات.

وأشار الرفاعي إلى الجهود التي تبذلها المديرية في مجال تنفيذ منشآت جديدة أو إعادة المنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة إلى العمل بما يسهم في طرح منتجات جديدة وتوفير فرص عمل إضافية.

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