وزارة الاقتصاد: الجناح السوري في معرض الصين الدولي يقدم منتجات غذائية ومشغولات يدوية متنوعة

دمشق-سانا

بلغت مساحة الجناح السوري المشارك في فعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد بدورته الخامسة 54 متراً مربعاً، ضم فيها منتجات “غذائية وطبية ومشغولات يدوية متنوعة”.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الجناح السوري في المعرض يضم 3 أقسام تم تخصيصها للشركات السورية الراغبة بعرض منتجاتها كالكونسروة والحلويات والبن ومستحضرات العناية بالبشرة والجسم وزيت الزيتون والصابون، إضافة إلى المشغولات اليدوية الخشبية والمعدنية والحريرية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص مساحة ضمن الجناح لتسليط الضوء على قانون الاستثمار السوري رقم 18 لعام 2021، وبعض الفرص المتاحة للاستثمار، لافتة إلى أن الشركات السورية حافظت على تواجدها ومشاركاتها في المعرض خلال دوراته الخمس.

وكانت سورية شاركت أمس في افتتاح فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الصيني الدولي للاستيراد افتراضياً بحضور الرئيس الصيني ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة ومسؤولين في بعض المنظمات والهيئات الدولية.

ويستمر المعرض الذي حضره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عبر الفيديو لغاية العاشر من الشهر الحالي، ويرافقه عقد منتدى هونغتشياو الاقتصادي الدولي والعديد من الأنشطة الأخرى.

منار ديب

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