وصول دفعة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبري الدبوسية الحدودي بريف حمص

حمص-سانا

أفاد مراسل سانا بوصول دفعة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي بريف حمص للعودة إلى مناطقهم الآمنة والمحررة من الإرهاب.

كما وصلت دفعة أخرى من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الزمراني الحدودي بريف دمشق.

وعادت في السادس والعشرين من الشهر الماضي عشرات الأسر المهجرة القاطنة في مخيمات اللجوء في لبنان، عبر معبري الدبوسية بريف حمص والزمراني بريف دمشق، إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة السورية لإعادة المهجرين إلى أرض الوطن.

يتبع…