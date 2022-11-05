SCS-NET
الشريط الإخباري

وصول دفعة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبري الدبوسية الحدودي بريف حمص

2022-11-05

حمص-سانا

أفاد مراسل سانا بوصول دفعة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي بريف حمص للعودة إلى مناطقهم الآمنة والمحررة من الإرهاب.

كما وصلت دفعة أخرى من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الزمراني الحدودي بريف دمشق.

وعادت في السادس والعشرين من الشهر الماضي عشرات الأسر المهجرة القاطنة في مخيمات اللجوء في لبنان، عبر معبري الدبوسية بريف حمص والزمراني بريف دمشق، إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة السورية لإعادة المهجرين إلى أرض الوطن.

يتبع…

انظر ايضاً

وزير الخارجية اللبناني: الغرب يعرقل عودة المهجرين السوريين لوطنهم

موسكو-سانا أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن الدول الغربية لا تؤيد عودة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved