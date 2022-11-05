عبد اللهيان لـ غوتيريش: صمت مجلس الأمن إزاء الهجوم الإرهابي الأخير على شيراز أمر مرفوض

طهران-سانا

انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عدم صدور موقف من مجلس الأمن الدولي حيال الهجوم الإرهابي الذي استهدف مؤخراً مزاراً دينياً في مدينة شيراز الإيرانية، وأدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح، مؤكداً استمرار جهود بلاده في مكافحة الإرهاب ودعم أمن شعوب المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن عبد اللهيان قوله في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن “صمت مجلس الأمن إزاء هذا الاعتداء أمر مرفوض، ويظهر أن بعض القوى ليست فقط تواصل الاستفادة من التنظيمات الإرهابية كأداة بل تعرقل أيضاً قيام مجلس الأمن الدولي بواجبه في التصدي للإرهاب الدولي”، مشيراً إلى أن عدم إبداء بعض الأعضاء الدائمين في المجلس أي رد فعل تجاه هذا الهجوم الإرهابي، يظهر أن هؤلاء ما زالوا يقسمون الإرهاب إلى جيد وسيئ.

وأضاف عبد اللهيان: إن “إيران وباعتبارها ضحية للإرهاب ورائدة في القتال ضد التنظيمات الإرهابية في المنطقة عاقدة العزم على استمرار جهودها في مكافحة الإرهاب ودعم أمن شعوب المنطقة والشعب الإيراني أمام المخاطر التي تخلفها هذه التنظيمات”.

وشدد عبد اللهيان على أن الهجوم الإرهابي على مدينة شيراز أثبت ضرورة مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي وضمان أمن دول المنطقة أمام أخطاره، كما أظهر ضرورة استمرار الجهود الإقليمية والدولية المؤثرة والمستمرة لاجتثاثه بالكامل، وضرورة عدم تراجع حساسية ويقظة المجتمع الدولي تجاه مخاطر الإرهاب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency