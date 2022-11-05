الوحدة يحرز لقب بطولة كأس السوبر بكرة السلة بعد انسحاب الاتحاد أهلي حلب من المباراة النهائية

دمشق-سانا

أحرز فريق الوحدة لقب بطولة كأس السوبر لكرة السلة بنسختها الثانية بعد فوزه على الاتحاد أهلي حلب بانسحاب الأخير من المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وثبت حكم المباراة نتيجة فوز الوحدة قبل نهاية الربع الثالث بعد انسحاب الأهلي الذي اعترض على أداء الحكام.

وكان الاتحاد أهلي حلب والوحدة تأهلا إلى المباراة النهائية بعد فوز الأول على الجيش بنتيجة 69-57 نقطة والثاني على الكرامة بنتيجة 78-64 نقطة وذلك ضمن الدور نصف النهائي.

يذكر أن فريق الاتحاد أهلي حلب توج العام الفائت بلقب بطولة كأس السوبر بنسختها الأولى بعد فوزه على الوحدة بنتيجة 60-52 نقطة.

هناء صقور

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