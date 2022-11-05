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طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

2022-11-04

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية ونفذ تحليقاً استفزازياً فوق معظم المناطق.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن قيادة الجيش اللبناني قولها في بيان اليوم: إن “أربع طائرات حربية للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولاً حتى حامات، ونفذت طيرانا دائريا فوق كل المناطق اللبنانية، ومن ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب مدينة بيروت باتجاه الأراضي المحتلة”.

وأشار البيان إلى أنه تجري متابعة موضوع الخروقات الإسرائيلية بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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