الأمم المتحدة تتبنى مشروعاً روسياً لمكافحة تمجيد النازية

نيويورك-سانا

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم مشروع قرار روسي لمكافحة تمجيد النازية صوتت لصالحه 106 دول وعارضته 51 دولة بينما امتنعت 15 دولة عن التصويت.

وذكرت وكالة نوفوستي أن القرار يوصي باتخاذ الدول تدابير ملموسة مناسبة “بما في ذلك في مجال التشريعات والتعليم وفقاً لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان لمنع تزييف تاريخ ونتائج الحرب العالمية الثانية وإنكار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية”.

كما يطالب القرار الدول بالقضاء على كل أشكال التمييز العنصري بكل الوسائل المناسبة بما فيها التشريعية.

ويدين القرار استخدام المناهج التعليمية في الترويج للعنصرية والتمييز والكراهية والعنف على أساس العرق أو الجنسية أو الدين أو المعتقد.

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