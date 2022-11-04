ضحايا غرق زورق مهاجرين قبالة اليونان يرتفع إلى 23 شخصاً بينهم 5 أطفال

أثينا-سانا

أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم ارتفاع عدد ضحايا غرق زورق شراعي كان يقل العشرات من المهاجرين في بحر إيجه الأسبوع الماضي إلى 23 شخصاً.

ونقلت اسوشيتد برس عن الخفر قوله في بيان: إن عدد ضحايا غرق الزورق ارتفع إلى 23 شخصاً بينهم خمسة أطفال، بينما لا يزال 34 شخصاً في عداد المفقودين فيما نجا 12 مهاجراً حادثة الغرق في مضيق بين جزيرتي إيفيا وأندروس اليونانيتين.

وألقي القبض على اثنين من الناجين الاثني عشر للاشتباه في أنهما يعملان لمصلحة عصابة التهريب التي نظمت رحلة المهاجرين.

ويعد حادث الغرق الأخير الأحدث في سلسلة حوادث تحطم السفن الدامية، التي تحمل مهاجرين عبر البحر إلى اليونان.

ووفق بيانات الأمم المتحدة لقي أكثر من 25000 شخص حتفهم، أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط في طريقهم إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014.

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