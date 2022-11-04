بمشاركة 100 سيدة انطلاق فعاليات معرض مبدعات للصناعات اليدوية

حلب-سانا

بمشاركة 100 سيدة منتجة وحرفية انطلقت اليوم فعاليات معرض مبدعات للصناعات اليدوية، والذي يقيمه برنامج الأمم المتحدة (يو إن دي بي) في فندق شهبا حلب، ويستمر لثلاثة أيام.

ويتضمن المعرض منتجات للمشغولات والمهن اليدوية من المخرز والإيتامين والخرز والموزاييك والتطريز والخياطة والرسم على الزجاج والفخار والإكسسوارات.

وأوضح مدير مشروع مبدعات محمد قصاب في تصريح لمراسلة سانا أن المشروع يهدف إلى تقديم الدعم للسيدات عبر تأمين المواد الأولية وأجور العمل وتسويق منتجاتهن وتعريفهن بكيفية التعامل مع الزبائن وتحسينها، بإشراف خبراء فنيين، إضافة إلى تنفيذ دورات تشمل محاور عدة، فضلاً عن تعريفهن بكيفية تنسيق الألوان وآلية بيع المنتجات وتسويقها.

ومن المشاركات عبرت كمرة أحمد عن سعادتها لمشاركتها الأولى بالمعرض، وترويج أعمالها اليدوية من مختلف أنواع التريكو والكروشيه والإيتامين لتأمين مصدر دخل لعائلتها، فيما أشارت آني موساتي إلى مشاركتها بتقديم مختلف أنواع الكروشيه والأشغال اليدوية.

ولفتت رغد كيالي إلى دور المشروع في تطوير موهبتها الفنية، والارتقاء بقدراتها الإبداعية في الرسم على الفخار والخشب وتعريفها بكيفية تسويق المنتجات وبيعها بأسعار مناسبة، وتحدثت مرح المواس عن أعمالها من الرسم على الزجاج باستخدام ألوان ثابتة، معربة عن سعادتها في المشاركة لأول مرة في المعرض، فيما ذكرت رغد وزان أنها شاركت لتقدم منتجات يدوية امتزجت بفن المكرمية (فن حبك الخيوط والحبال).

بريوان محمد

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