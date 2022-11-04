تواصل منافسات بطولة السويداء بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين بإقامة خمس مباريات

السويداء-سانا

تواصلت اليوم في السويداء منافسات بطولة المحافظة بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين بإقامة خمس مباريات بين فرق المجموعات الثلاث المشاركة بالبطولة.

فعلى أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية في مدينة السويداء فاز القريا على العمال بفئة الأشبال 4-11 وبالناشئين 2-1 بينما تغلب فريق صلخد على الشبيبة بالأشبال 4-صفر وخسر بالناشئين 2-3.

ولحساب المجموعة الأولى تغلب فريق شهبا على لاهثة بفئة الناشئين بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب الصناعي بمدينة شهبا ليتصدر بذلك فرق مجموعته بست نقاط.

وتتنافس في بطولة السويداء بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين عشرة فرق وزعت على ثلاث مجموعات ضمت الأولى فرق شهبا ولاهثة ودوما والثانية العربي والعمال والقريا والثالثة الرحى وأكاديمية ايسات وصلخد والشبيبة بحيث يتأهل في نهاية مبارياتها للدور الثاني أبطال المجموعات وصاحب أفضل مركز ثان فيها.

عمر الطويل

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