إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال على مظاهرة كفر قدوم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر قدوم شرق المدينة، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان، ومتضامن أجنبي بجروح والعشرات بالاختناق.

وتشكل المظاهرات التي تشهدها قرية كفر قدوم ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت جزءاً من الحياة العامة في القرية، التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

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