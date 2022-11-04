بمشاركة سورية.. افتتاح الدورة الخامسة للمعرض الصيني الدولي للاستيراد

دمشق-سانا

بمشاركة سورية افتتحت اليوم الدورة الخامسة للمعرض الصيني الدولي للاستيراد افتراضياً بحضور الرئيس الصيني ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة ومسؤولين في بعض المنظمات والهيئات الدولية.

ويستمر المعرض الذي حضره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عبر الفيديو لغاية العاشر من الشهر الحالي ويرافقه عقد منتدى هونغتشياو الاقتصادي الدولي والعديد من الأنشطة الأخرى.

ويعتبر المعرض أكبر المنصات الدولية التي يتم من خلالها عرض منتجات الدول والشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض والترويج لعلاماتها التجارية وعقد الصفقات والشراكات.

والمعرض أول معرض عالمي يركز على الاستيراد على المستوى الوطني، حيث بلغ حجم التداول التراكمي للدورات الأربع الماضية أكثر من 270 مليار دولار.

وكانت سورية شاركت في الدورة السابقة للمعرض بجناح افتراضي ضم خمسة أقسام تم تخصيصها للشركات السورية الراغبة بعرض منتجاتها من مادة زيت الزيتون ومنتجاته، وشملت الأقسام معلومات عن سورية وأهم القطاعات الاقتصادية فيها إضافة إلى عرض فيديو تعريفي يظهر أهم المعالم السياحية والثقافية لسورية وعرض معلومات حول قانون الاستثمار الجديد والخارطة الاستثمارية وبعض الفرص المتاحة للاستثمار.

منار ديب

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency