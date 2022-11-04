اختتام منافسات بطولة السويداء بكرة الطاولة للرجال والسيدات

السويداء-سانا

اختتمت اليوم في صالة نادي العربي بطولة السويداء بكرة الطاولة للرجال والسيدات التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بإشراف اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي.

وفاز بالمركز الأول لفئة الرجال نمر نصر تلاه جابر سيف ثم فرزان أبو لطيف، فيما جاءت أولاً بفئة السيدات روز دوارة أعقبتها بالمركزين الثاني والثالث على التوالي كل من ليليانا الملحم وجنى أبو زهرة.

وأشارت رئيسة اللجنة الفنية لكرة الطاولة بالسويداء وعد الغضبان في تصريح لمراسل سانا إلى أن البطولة جاءت تحضيرا لبطولة الجمهورية وتم إشراك لاعبات ولاعبين فيها بأعمار أصغر من فئتي الرجال والسيدات.

وجرى في نهاية البطولة تكريم الفائزين الأوائل بحضور عضو اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالسويداء شادي عصفور.

عمر الطويل

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