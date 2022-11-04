القوات العراقية تقبض على إرهابي في بغداد

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على إرهابي من تنظيم (داعش)، أثناء محاولته دخول العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قوله في بيان اليوم: “نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية أمنية أسفرت عن القبض على إرهابي عند محاولته الدخول إلى العاصمة بغداد، لتنفيذ عمليات إرهابية”.

وكانت قوات الأمن العراقية قبضت أمس على أربعة إرهابيين، وضبطت أسلحة في مناطق عدة، كما اعتقلت إرهابيين اثنين في إطار عملية أمنية بمحافظة ميسان شرق البلاد.

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