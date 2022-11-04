عبد اللهيان يدعو لوقف النفاق ودعم تنظيم (داعش) الإرهابي

طهران-سانا

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التوقف عن النفاق ودعم تنظيم (داعش) الإرهابي.

وقال عبد اللهيان في حسابه على موقع تويتر: “البيت الأبيض الذي روج بشكل متزايد للعنف والإرهاب ودعمهما بشكل مفتوح خلال أعمال الشغب الأخيرة في إيران يحاول بالتزامن التوصل إلى اتفاق نووي” مضيفاً: “أوقف هذا النفاق يا بايدن وضع حداً له بما فيه دعم (داعش)”.

بدوره أكد قائد قوات حرس الثورة الاسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن الحضور الكبير والحماسي للشعب الإيراني وخاصة الشباب في مسيرات اليوم الوطني لمحاربة الاستكبار، يشير إلى أن الشباب الإيراني عازمون وأقوياء ضد الاستكبار ولا يزالون يقفون إلى جانب بلدهم.

وشدد اللواء سلامي على أن أحداث العنف والفوضى الأخيرة لن تؤثر على مسيرة إيران التي سترد بالتأكيد على محاولات أعدائها التدخلية والتحريضية قائلاً: “إن من يسلب الهدوء من شعبنا لن ينعم بالراحة أبداً”.

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