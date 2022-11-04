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إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم في قرية مادما

2022-11-04

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في قرية مادما جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن عدداً من المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا جنوب شرق القرية، وهاجموا المنازل، واعتدوا على الفلسطينيين بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام ضدهم، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق، واحتراق أشجار زيتون في المنطقة.

وكانت مجموعة من المستوطنين اقتحمت أمس بحماية قوات الاحتلال الجهة الجنوبية من قرية بورين جنوب نابلس، وبلدتي سعير والشيوخ شمال شرق الخليل، وبلدة بيت اكسا شمال مدينة القدس المحتلة، واعتدت على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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