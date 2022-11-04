مسيرات حاشدة في مختلف المدن الإيرانية بمناسبة يوم مقارعة الاستكبار العالمي

طهران-سانا

انطلقت في طهران وجميع المدن الإيرانية اليوم مسيرات بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، وذلك بمشاركة طلابية واسعة وفئات مختلفة من أبناء الشعب الإيراني.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن جموعا ضخمة من مختلف شرائح الشعب تشارك في هذه المسيرات للتنديد بالاستكبار العالمي ،والتأكيد من جديد على ولائهم والتفافهم حول القيادة الإيرانية ،وتمسكهم بمبادئ الشهادة والشهداء.

وأعرب المشاركون في هتافاتهم واللافتات التي حملوها عن دعمهم للشرطة الإيرانية وقيادتها، معتبرين أن عناصر هذه القوة يشكلون الركن الأساس لأمن البلاد وسلامته.

كما أطلق المشاركون هتافات تندد بالولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي، معربين عن استنكارهم وتنديدهم بجرائم أميركا ضد الشعب الإيراني.

وأقيمت مسيرات مماثلة في شتى أرجاء الجمهورية الإسلامية الغيرانية في وقت واحد ،وذلك بأكثر من 900 مدينة وناحية بالبلاد.

يذكر أنه في مثل هذا اليوم من عام 1979 قام الطلبة الجامعيون الإيرانيون بالسيطرة على السفارة الأميركية، واحتجاز موظفي السفارة الذين كانوا يتجسسون على البلاد ولهم يد بتخريب الأمن والاستقرار إلى أن تم إطلاق سراحهم بعد 444 يوماً.

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