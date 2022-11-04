برونزية لسورية في بطولة العالم لليونيفيات

موسكو-سانا

أحرز لاعب منتخب سورية للفنون القتالية محمود بدر الدين الميدالية البرونزية بوزن فوق 75 كغ في بطولة العالم للرجال برياضة اليونيفيات، التي تقام منافساتها في مدينة فولغراد بجمهورية روسيا الاتحادية ،وتستمر حتى السابع من الشهر الجاري.

وفي تصريح لـ سانا بين المدرب عصام تفاحة أن اللاعب بدر الدين تمكن من إحراز الميدالية البرونزية بعد أن تأهل لدور الثمانية بالقرعة “باي”، ثم فاز على لاعب من قرغيزستان بفارق الزمن وخسر أمام لاعب من الكونغو بجولة القتال بعدما كان متقدماً عليه بجولة الحواجز ،مشيراً إلى أن البطولة شهدت منافسات قوية بين اللاعبين وسط أجواء حماسية، وإصرار واضح لإحراز ألقاب البطولة.

بدوره أشار الدكتور فادي مسطو رئيس اللجنة الفنية العليا للعبة-نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضة اليونيفيات إلى أن البطولة شهدت مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة ،يمثلون 29 دولة أوروبية و آسيوية وأفريقية، مبيناً أن الإنجاز الذي حققه بدر الدين يؤكد على أن الرياضة السورية وأبطالها وبطلاتها قادرة على حصد المراكز الأولى في كل البطولات العربية والقارية والدولية، ورفع العلم الوطني خفاقاً في سماء كل دول العالم.

محمد الخاطر

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