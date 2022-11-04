الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي، يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ومائلاً للبرودة ليلاً، محذرة من تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والقلمون وأجزاء من المنطقة الوسطى وغوطة دمشق، وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…..

الجمعة السبت الأحد دمشق 25 / 13 25 / 14 26 / 14 القنيطرة 22 / 9 23 / 12 24 / 13 درعا 25 / 13 25 / 14 26 / 14 السويداء 22 / 12 23 / 12 24 / 13 حمص 25 / 14 25 / 14 27 / 15 حماة 26 / 14 27 / 14 27 / 15 الحسكة 27 / 12 27 / 13 28 / 13 اللاذقية 28 / 20 29 / 20 29 / 21 طرطوس 27 / 19 28 / 20 29 / 21 حلب 26 / 11 27 / 12 28 / 12 إدلب 25 / 13 26 / 14 26 / 14 دير الزور 27 / 15 28 / 15 29 / 15 الرقة 25/ 14 26 / 15 27 / 15

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