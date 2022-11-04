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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

الرئيس الأسد يمنح الدكتورة نجاح العطار وسام أُميّة الوطني ذا الرصيعة 31-10-2022

2022-11-04

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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

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