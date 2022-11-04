الرئيس الأسد يمنح الدكتورة نجاح العطار وسام أُميّة الوطني ذا الرصيعة 31-10-2022 2022-11-04 7 ميداليات لمنتخب سورية للرياضات الخاصة في بطولة أفريقيا المفتوحة للقوة البدنية 29-10-2022 بتكليف من الرئيس الأسد.. الوزير عزام يقدم التعازي بوفاة رئيس مؤتمر الأحزاب العربية صفوان القدسي 30-10-2022 الصحة تطلق الحملة الوطنية المكثفة للتطعيم ضد فيروس كورونا 30-10-2022 وصول الدفعة الأولى من المحولات الكهربائية المتعاقد عليها إلى مرفأ طرطوس 30-10-2022 افتتاح مشفى ميداني في حمص بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي 30-10-2022 لعبة تفاعلية للمواقع الأثرية من ورق الكرتون بتصميم شاب سوري 30-10-2022 وزيرا التربية السوري والباكستاني يزوران المدرسة الباكستانية ويطلعان على الواقع التعليمي فيها 1-11-2022 ذهبيتان لسورية في بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للناشئين والشباب 2-11-2022 إطلاق مركز (نور للتنمية المجتمعية) في مخيم اليرموك بدمشق 2-11-2022 لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد 2-11-2022 أول مركز صحي في سورية يحصل على شهادة الآيزو بالجودة 3-11-2022 بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع 2022-11-04 Afraa