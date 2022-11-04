زاخاروفا: لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مسيسة ومتحيزة

موسكو-سانا

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موقف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تقرير روسيا الدوري الثامن “مسيس ومنحاز”.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن زاخاروفا قولها في تصريح اليوم: إنه “أثناء النظر في تقرير روسيا الدوري الثامن أظهرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان موقفاً مسيساً ومنحازاً”، مشيرة إلى أن موقف اللجنة يظهر رغبة ممثليها في الانضمام إلى الحملة التي أطلقها الغرب الجماعي، لتشويه سمعة روسيا وشيطتها على الساحة الدولية.

وأوضحت زاخاروفا أن لهجة ومضمون الملاحظات الختامية لا يتركان مجالاً للشك في تسييس وتحيز نهج الخبراء تجاه روسيا، مؤكدة أن موسكو تشعر بخيبة أمل من قرار مجلس حقوق الإنسان، بسبب تجاهله لمناشدات روسيا المتكررة التي طلبت تأجيل الدفاع عن التقرير إلى موعد لاحق، نظراً لاستحالة حضور الممثلين الروس للاجتماع.

من جهة أخرى أكد القائم بأعمال المدير العام لإدارة أمن المعلومات الدولية بالوزارة أرتور ليوكمانوف في مقابلة صحفية أن أمن الدول المعلوماتي يمثل القضية التي يجب على واشنطن أن تتخطى فيها طموحاتها السياسية، لإيجاد حلول وسط مع دول العالم وفي مقدمتها روسيا، قائلاً: إن “الولايات المتحدة تسعى تقريباً لصدام مباشر بين القوى العظمى في المجال السيبراني”.

وحول مخاطر عرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق للأمن السيبراني لروسيا والولايات المتحدة وكذلك لبقية العالم الرقمي قال ليوكمانوف: إن “الخطر الرئيسي يتمثل في زيادة تصعيد التوتر وتطوره إلى مواجهة شاملة بين الدول، بما في ذلك استخدام الوسائل التقليدية للحرب حتى التدمير المتبادل، وهذا الاحتمال حقيقي بالنظر إلى العديد من نقاط الضعف الفنية والثغرات القانونية في الفضاء الرقمي الحديث”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency