SCS-NET
الشريط الإخباري

مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين بالضفة الغربية

2022-11-03

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم قرية بورين جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا أن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الجنوبية من القرية وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام واعتدوا على الفلسطينيين.

كما اقتحم مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال بلدة سعير شمال شرق الخليل، واعتدت على مركبات الفلسطينيين بالحجارة، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مستوطنون يجرفون مساحات من أراضي قصرة جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا جرف مستوطنون إسرائيليون اليوم مساحات من أراضي بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس بالضفة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved