مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم قرية بورين جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا أن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الجنوبية من القرية وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام واعتدوا على الفلسطينيين.

كما اقتحم مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال بلدة سعير شمال شرق الخليل، واعتدت على مركبات الفلسطينيين بالحجارة، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency