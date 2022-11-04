الاتحاد أهلي حلب والوحدة يتأهلان إلى نهائي كأس السوبر لكرة السلة

دمشق-سانا

تأهل فريقا الاتحاد أهلي حلب والوحدة اليوم إلى نهائي بطولة كأس السوبر لكرة السلة المقامة بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق وذلك بعد فوزهما على الجيش والكرامة على التوالي بنصف نهائي المسابقة.

وضمن الأهلي والوحدة تواجدهما في المباراة النهائية التي ستقام غداً بعد فوز الأول على الجيش بنتيجة 69-57 نقطة والثاني على الكرامة بنتيجة 78-64 نقطة وذلك ضمن الدور نصف النهائي.

وكان الاتحاد أهلي حلب تأهل إلى نصف النهائي بفوزه على الجلاء بنتيجة 75-56 نقطة بينما تأهل الوحدة إلى الدور ذاته بعد فوزه على ليدرز اللبناني في ربع نهائي المسابقة.

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