الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

جددت الرئاسة الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والتدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يواجه عدواناً إسرائيلياً، أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان أوردته وكالة وفا أن الشعب الفلسطيني يواجه عدواناً إسرائيلياً شاملاً لم يتوقف لحظة واحدة من خلال استمرار الجرائم اليومية، وتصاعد انتهاكات المستوطنين وذلك إمعاناً بالقتل والبطش بحق الفلسطينيين.

ولفت أبو ردينة إلى أن استمرار هذا التصعيد تحت غطاء ودعم أمريكي سيدفع الأمور نحو الانفجار الشامل في المنطقة, مؤكدا ضرورة استمرار الشعب الفلسطيني في نضاله وتصديه لإرهاب الاحتلال حتى نيل حقوقه المشروعة.

واستشهد اليوم أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين والبلدة القديمة وبلدة دقو شمال غرب القدس المحتلة.

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