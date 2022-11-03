منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام منتخب البحرين ببطولة غرب آسيا لتحت 23 عاماً

الرياض-سانا

خسر منتخب سورية لكرة القدم أمام منتخب البحرين بهدف مقابل هدفين في افتتاح مشاركته ببطولة اتحاد غرب اسيا لفئة تحت 23 عاماً المقامة في مدينة جدة السعودية.

وسيلتقي منتخبنا مع منتخب السعودية يوم الأحد القادم ضمن المجموعة الثانية علماً أن المجموعة الأولى تضم منتخبات عمان وقطر ولبنان.

وينص نظام البطولة على أن تلعب منتخبات كل مجموعة فيما بينها بالدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة ليتأهل بنهايته الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي ومن ثم ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية ويلعب الخاسران من الدور قبل النهائي لتحديد المركزين الثالث والرابع.

بينما يلتقي المنتخبان اللذان حلا بالمركز الثالث من دور المجموعات لتحديد المركزين الخامس والسادس.

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